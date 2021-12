Firenze, da oggi obbligo di casco su monopattino elettrico (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Scatta da oggi, a Firenze, l’obbligo di indossare il casco per chi usa i monopattini nella circolazione stradale, maggiorenni compresi. A ricordarlo è il sindaco della città, Dario Nardella, che sottolinea: “Sono felice che non ci sia stato un nuovo stop a questa ordinanza. Noi lo facciamo per la sicurezza dei cittadini, non abbiamo altra finalità. Mi auguro che questa misura sia rispettata. Abbiamo già fatto il punto della situazione con il comandante della polizia municipale, avremo servizi dedicati con delle pattuglie e ovviamente si preoccuperanno di far rispettare l'ordinanza”. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Scatta da, a, l’di indossare ilper chi usa i monopattini nella circolazione stradale, maggiorenni compresi. A ricordarlo è il sindaco della città, Dario Nardella, che sottolinea: “Sono felice che non ci sia stato un nuovo stop a questa ordinanza. Noi lo facciamo per la sicurezza dei cittadini, non abbiamo altra finalità. Mi auguro che questa misura sia rispettata. Abbiamo già fatto il punto della situazione con il comandante della polizia municipale, avremo servizi dedicati con delle pattuglie e ovviamente si preoccuperanno di far rispettare l'ordinanza”.

