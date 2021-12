Fine vita, messa la prima pietra per la legge: ok della Commissione all’articolo 1. Il Centrodestra vota no (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Testo in Aula il 13. A favore si sono espressi i rappresentanti di M5S, Pd, Leu, Misto e Iv. Fdi e Lega hanno votato anche contro gli emendamenti su cui avevano accettato le riformulazioni proposte. Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Testo in Aula il 13. A favore si sono espressi i rappresentanti di M5S, Pd, Leu, Misto e Iv. Fdi e Lega hannoto anche contro gli emendamenti su cui avevano accettato le riformulazioni proposte.

