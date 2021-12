Filippo Troisi miglior avvocato d’affari del 2021 | l’incoronazione arriva direttamente dai colleghi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)è ild’Italia per l’anno. Lo hanno deciso i suoi, chiamati ad esprimersi dalla piattaforma Legalcommunity. Socio co-fondatore di Legance, ha realizzato la crescita maggiore nell’anno della crisi Covid: +7%, con ricavi che per la prima volta dalla fondazione hanno superato i 100 milioni di euro. Per l’, di origine napoletana, si è trattato di un anno di conferme. Da un lato per la sua capacità di incarnare il profilo moderno dell’: attento alla gestione democratica dello studio basata sulla costruzione del consenso e capace di definire una linea strategica operando scelte senza calcoli di convenienza personale ma guardando al progetto. ...