FIFA 22 TOTW 11 | scopri la Squadra della Settimana!

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del mercoledì con laEA Sports ha da poco annunciato il11 di22, il nuovo Team of the Week! Come di consueto infatti Electronic Arts seleziona ogni settimana una rosa composta da circa 23 giocatori, che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social Il Featured Player di questa settimana è Saka , che riceve dunque l’upgrade direttamente alla versione SIF! Le card del11 di22 sono disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì L'articolo proviene da FUT Universe.

Il difensore della Juventus e il centrocampista dell' Atalant a entrano nella squadra della settimana di22 : per Bonucci l'ingresso nel Team of the week () di FUT val una carta con 86 di ...Commenta per primo I giocatori di22 esultano: finalmente Neymar . Il brasiliano del PSG fa il suo ingresso per la prima volta in stagione nella Team of the week () su Ultimate Team , carta con overall 92 per l'ala mancina ...FIFA 22 TOTW 11: annunciata la Squadra della Settimana n°11 di FIFA Ultimate Team disponibile da oggi 1°dicembre ...FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) - Investimenti Squadra della settimana 10 - TOTW 10: Messi 94, Chiellini 86 e Kante 91.