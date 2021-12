Festival 2022: Il volo conduce una serata? Ecco cosa c’è di vero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In arrivo grandi novità per gli amanti del trio Il volo: i ragazzi presenteranno uno speciale su Sanremo. il volo presenterà una serata speciale in vista di SanremoLa rete Rai ha voluto organizzare una serata evento per il pubblico appassionato di Sanremo. Stando a quanto riportato da Blogo, si apprende che venerdì 28 gennaio in prima serata su Rai1 andrà in onda uno spettacolo con Il volo. Si tratta specificamente di uno speciale live legato al Festival di Sanremo, che come già noto sarà guidato ancora una volta da Amadeus. Il titolo dell’evento, avrà proprio il loro nome: Se il Festival lo raccontiamo noi. Di cosa si tratta? Leggi anche Sanremo 2022 shock: Rosalinda Cannavò ha presentato una ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In arrivo grandi novità per gli amanti del trio Il: i ragazzi presenteranno uno speciale su Sanremo. ilpresenterà unaspeciale in vista di SanremoLa rete Rai ha voluto organizzare unaevento per il pubblico appassionato di Sanremo. Stando a quanto riportato da Blogo, si apprende che venerdì 28 gennaio in primasu Rai1 andrà in onda uno spettacolo con Il. Si tratta specificamente di uno speciale live legato aldi Sanremo, che come già noto sarà guidato ancora una volta da Amadeus. Il titolo dell’evento, avrà proprio il loro nome: Se illo raccontiamo noi. Disi tratta? Leggi anche Sanremoshock: Rosalinda Cannavò ha presentato una ...

