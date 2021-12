Federica Pellegrini: “Non sono pronta per la politica” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho amato il nuoto follemente, lo amo ancora. Ma non mi mancherà. Sentirò l’assenza di tutte le emozioni che mi ha dato“. Federica Pellegrini parla del suo ritiro in una lunga intervista alla Stampa e si sofferma sul futuro. “Tiferò sempre, adesso dagli spalti, come membro Cio continuerò a frequentare le Olimpiadi – spiega – Resterò legata a questo sport per sempre”. Sulla sua eccezionale carriera, Pellegrini sottolinea: “sono molto contenta di aver toccato questo livello nei 200 stile libero, per me non sono una specialità, sono una vocazione, quando li faccio mi sento sempre al posto giusto nel momento giusto… quando li facevo. È stato un viaggio bellissimo”. Sulle nozze con Matteo Giunta spiega: siamo “in alto mare: qui le ipotetiche date non fanno che slittare. Mi ci butterò a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho amato il nuoto follemente, lo amo ancora. Ma non mi mancherà. Sentirò l’assenza di tutte le emozioni che mi ha dato“.parla del suo ritiro in una lunga intervista alla Stampa e si sofferma sul futuro. “Tiferò sempre, adesso dagli spalti, come membro Cio continuerò a frequentare le Olimpiadi – spiega – Resterò legata a questo sport per sempre”. Sulla sua eccezionale carriera,sottolinea: “molto contenta di aver toccato questo livello nei 200 stile libero, per me nonuna specialità,una vocazione, quando li faccio mi sento sempre al posto giusto nel momento giusto… quando li facevo. È stato un viaggio bellissimo”. Sulle nozze con Matteo Giunta spiega: siamo “in alto mare: qui le ipotetiche date non fanno che slittare. Mi ci butterò a ...

