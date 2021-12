Fedele: “Il vero avversario del Napoli per lo Scudetto è sé stesso!” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Fedele: “Il vero avversario del Napoli per lo Scudetto è sé stesso! Ibrahimovic avrebbe cambiato il corso della squadra” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, per parlare delle plusvalenze, di Napoli, Inter, Spalletti e la corsa per lo Scudetto. Queste le sue parole: SULLE PLUSVALENZE “False plusvalenze? Indagine non sprecata. Bisogna regolare il tutto e la strada è giusta. -afferma Fedele -Fino a che l’utile societario non viene calcolato solo sull’effettivo flusso finanziario non si va avanti. Bisogna contabilizzare il flusso effettivo di danaro. Se si alterano i parametri allora si possono avere dei precedenti. Ne abbiamo ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 1 dicembre 2021): “Ildelper loè séIbrahimovic avrebbe cambiato il corso della squadra” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente, per parlare delle plusvalenze, di, Inter, Spalletti e la corsa per lo. Queste le sue parole: SULLE PLUSVALENZE “False plusvalenze? Indagine non sprecata. Bisogna regolare il tutto e la strada è giusta. -afferma-Fino a che l’utile societario non viene calcolato solo sull’effettivo flusso finanziario non si va avanti. Bisogna contabilizzare il flusso effettivo di danaro. Se si alterano i parametri allora si possono avere dei precedenti. Ne abbiamo ...

Advertising

fattoquotidiano : FEDELE L’ex senatore: “Gentleman vero, lui può vincere”. “Nel 2010 ho preferito votarlo gratis” - infoitsport : Fedele: 'Lo scudetto non è più un sogno, il vero avversario del Napoli è se stesso! Ibrahimovic avrebbe cambiato qu… - Enzovit : Fedele: 'Il vero avversario del Napoli per lo Scudetto è sé stesso!'' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: FEDELE L’ex senatore: “Gentleman vero, lui può vincere”. “Nel 2010 ho preferito votarlo gratis” - _SiGonfiaLaRete : #Fedele: '#Ibrahimovic avrebbe cambiato il corso del #Napoli. Il vero avversario degli azzurri per lo #Scudetto? Lo… -