“Fatta fuori da una regina del giornalismo che gradiva solo colleghi maschi”, il monologo di Francesca Fagnani a Le Iene (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nella puntata de Le Iene andata in onda ieri 30 novembre, insieme a Nicola Savino al timone del programma c’era Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve. La giornalista romana ha parlato, in poco meno di due minuti, della parità di genere nel mondo dell’informazione. “Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo del giornalismo“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Come talk show dove il politico di turno può scegliere le domande e scegliersi pure il giornalista che gliele fa, trasmissioni che ti invitano come giornalista ma poi si aspettano che tu faccia l’ultras di Salvini, di Conte, di Letta o di Draghi. Poi mi sono persino abituata alla domanda, dopo che si sono decisi gli altri ospiti, ‘ma come donna chi invitiamo?’, come se fosse un obbligo la quota rosa del talk. Una categoria da proteggere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nella puntata de Leandata in onda ieri 30 novembre, insieme a Nicola Savino al timone del programma c’era, la conduttrice di Belve. La giornalista romana ha parlato, in poco meno di due minuti, della parità di genere nel mondo dell’informazione. “Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo del“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Come talk show dove il politico di turno può scegliere le domande e scegliersi pure il giornalista che gliele fa, trasmissioni che ti invitano come giornalista ma poi si aspettano che tu faccia l’ultras di Salvini, di Conte, di Letta o di Draghi. Poi mi sono persino abituata alla domanda, dopo che si sono decisi gli altri ospiti, ‘ma come donna chi invitiamo?’, come se fosse un obbligo la quota rosa del talk. Una categoria da proteggere, ...

