Fabio Fognini sulla Coppa Davis: “Siamo forti, io convocato? Vi spiego…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un’eliminazione cocente in Coppa Davis che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i protagonisti, agli appassionati ed all’intero movimento tennistico italiano. La Croazia ha estromesso, in modo quasi clamoroso, l’Italia nella cornice torinese: fatele è stato il doppio perso contro i ragazzi balcanici. Fabio Fognini, a margine della sconfitta, si è detto ottimista per il futuro rivelando che dovrà meritarsi ancor di più la convocazione nel team azzurro. Le parole di Fabio Fognini Ecco cosa ha detto il tennista italiano in conferenza stampa dopo il ko italiano in Coppa Davis patito da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per mano della Nazionale croata di tennis: “Non so dire nulla del futuro. Prima di tutto mi dovrò meritare di essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un’eliminazione cocente inche ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i protagonisti, agli appassionati ed all’intero movimento tennistico italiano. La Croazia ha estromesso, in modo quasi clamoroso, l’Italia nella cornice torinese: fatele è stato il doppio perso contro i ragazzi balcanici., a margine della sconfitta, si è detto ottimista per il futuro rivelando che dovrà meritarsi ancor di più la convocazione nel team azzurro. Le parole diEcco cosa ha detto il tennista italiano in conferenza stampa dopo il ko italiano inpatito da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per mano della Nazionale croata di tennis: “Non so dire nulla del futuro. Prima di tutto mi dovrò meritare di essere ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis, Fabio #Fognini “Non so dire niente sul mio futuro. La Coppa Davis? Dovrò meritare la convocazione…” - libridisport : ?? La sconfitta brucia. ???? - Claudiamarameo : Ho appena letto il post di Fabio Fognini in ricordo del dott. Parra Situazione attuale : - TennisWorldit : Il commovente messaggio di Fabio Fognini per il Dottor Parra - simone_2oo2 : RT @simone_2oo2: Jannik: Fabio metti una prima Fabio: #sinner #DavisCup #DavisCupFinals #italia #coppadavis #fognini ht… -