F1 | Pierre Gasly | “I muri sono molto vicini | dall’abitacolo è qualcosa di impressionante”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)è curioso di toccare con mano l’inedito tracciato di Jeddah, sede questo week-end del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo week-end del Mondiale F1 2021. Il francese è senza dubbio uno dei protagonisti di questo finale di campionato con ottimi risultati nella parte alta della classifica in qualifica ed in gara. L’alfiere di AlphaTauri ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ci attende un circuito estremamente veloce stando a quanto ho visto al simulatore con un gran numero di curverapide ed in sequenza. Penso che Jeddah sia particolarmente difficile anche perché è completamente nuova. Nessuno ci ha praticamente mai girato dal vivo, l’asfalto non sarà gommato e probabilmente perderà anche un po’ d’olio. È un circuito cittadino con un’aderenza piuttosto bassa. I...

Advertising

Leclerclover16 : RT @underoostom: ho visto la stories di pierre gasly e avevo letto “lourdes” buongiorno a tutti - underoostom : ho visto la stories di pierre gasly e avevo letto “lourdes” buongiorno a tutti - calslaughs : Sarò anche basic MA PER PIERRE GASLY SONO PROPRIO UNA SOTTONA QUANTO CAVOLO È BELLO - tha_yvics : e a f1 fazendo a gente feliz na press conference de jeddah Lance Stroll e Esteban Ocon Charles Leclerc e Pierre… - piitwar : Se o Gasly tivesse nessa festa do Rubinho ja tava tudo esclarecido PORRA PIERRE GASLY -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Gasly

La classifica lo vede lontano dal compagno e anzi, vede la sua posizione insidiata dall'arrembante. Uno dei migliori piloti del 2021 per velocità e costanza, vede ancora aperta la ...Per quanto riguarda i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc sarà in conferenza stampa al fianco dell'amico. Carlos Sainz invece avrà accanto quello che è stato il suo sostituto in ...Pierre Gasly è curioso di toccare con mano l'inedito tracciato di Jeddah, sede questo week-end del penultimo week-end del Mondiale F1 2021. Il francese è senza dubbio uno dei protagonisti di questo fi ...MAX VERSTAPPEN was grateful for one aspect of the track in Doha which helped him to recover from a grid penalty.