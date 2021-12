F1 GP Jeddah, Verstappen: "Sarà un finale di stagione emozionante" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Jeddah , 1 dicembre 2021 - "Sono calmo e cercherò di fare il massimo". Max Verstappen è carico, concentrato e determinato per affrontare al meglio il penultimo appuntamento di un Mondiale di Formula 1 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021), 1 dicembre 2021 - "Sono calmo e cercherò di fare il massimo". Maxè carico, concentrato e determinato per affrontare al meglio il penultimo appuntamento di un Mondiale di Formula 1 ...

