F1 | GP Arabia Saudita 2021 Verstappen | “Finale di stagione emozionante | siamo pronti”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Sono calmo. So che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso etuttiper la sfida“. Così Max, a poche ore dal via del GP di, valido come penultima prova del Mondiale di Formula 1. L’olandese guida ancora la classifica con otto punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che dopo le ultime due tappe si è decisamente avvicinato. Il pilota della Red Bull ha concluso: “C’è ancora molto da gareggiare e daremo il massimo, questo è sicuro. Sarà undi“. SportFace.

Un po' più indietro Saipem (+1,96%) che ha ottenuto nuovo contratto da Saudi Aramco relativo al progetto Jafurah Development Program in. Il progetto prevede la realizzazione di un ...Alla vigilia del Gp dell'Max Verstappen si dice pronto a giocarsi il suo primo match point per laurearsi campione del mondo battendo il rivale Lewis Hamilton. "C'è ancora molto - dice ...ROMA. – Prima volta in Arabia Saudita per la Formula 1 e primo “match point” targato Max Verstappen in chiave Mondiale. Ad aprire le porte alla regina della velocità nel paese simbolo ...Il pilota francese Pierre Gasly ha parlato del passato GP del Qatar, del futuro GP dell'Arabia Saudita e della rivalità con Alpine.