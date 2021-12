F1: Arabia Saudita; Verstappen, sarà un finale emozionante (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Sono calmo so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida". Alla vigilia del Gp dell'Arabia ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) "Sono calmo so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida". Alla vigilia del Gp dell'...

Advertising

SkySportF1 : Gp Arabia, lavori senza sosta a Jeddah. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - elenabastet : @MicolZeta Peggio per loro. Io non la metto, se volevo coprirmi il volto mi trasferivo in Afghanistan o in Arabia saudita. - lamescolanza : La cucina italiana ha conquistato l'Arabia Saudita - john_nuppey : @nicofarella un mio ex dirigente, che non aveva la mia massima stima, diceva sempre “9 donne incinte non fanno 1 fi… - TeleDigitale : #SkySport, la programmazione tv del #SaudiArabianGP -