Evra contro il pallone d’oro | attacco durissimo dell’ex Juventus

Non si placano le polemiche per l'assegnazione del pallone d'oro. Sul successo di Messi è intervenuto anche Evra con parole non proprio dolci. Evra (Getty Images)Il pallone d'oro è stato vinto da Messi; per il fenomeno argentino si tratta del settimo successo. Un trionfo arrivato grazie alla stagione con il Barcellona ma soprattutto alla vittoria, la prima in carriera, con la sua nazionale in Copa America. Il fuoriclasse del PSG è arrivato davanti a Lewandowski, Jorginho e Benzema; ed è proprio questo il motivo che ha scatenato una vera e propria rivolta social. Per alcuni, infatti, il pallone d'oro sarebbe dovuto andare a Jorginho capace, nel giro di due mesi, di vincere Champions League ed europeo; per altri a Benzema trascinatore del Real Madrid.

