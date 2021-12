ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute (Di mercoledì 1 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – ENGIE, leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica, è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, ente nato dalla volontà di Umberto Veronesi con lo scopo di promuovere il progresso scientifico, per sostenere la ricerca d’eccellenza e divulgare “buone pratiche” per la prevenzione e tutela della salute.ENGIE aderirà al progetto di Fondazione Umberto Veronesi “Vivere in salute, sport edition”, dedicato alle aziende e finalizzato a informare e sensibilizzare i propri collaboratori: saranno infatti realizzati webinar su diversi temi di scienza e salute, quali: la prevenzione oncologica, la sana e corretta alimentazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) –, leaderdecarbonizzazione e dell’efficienza energetica, è aldiUmberto, ente nato dalla volontà di Umbertocon lo scopo di promuovere il progresso scientifico, per sostenere la ricerca d’eccellenza e divulgare “buone pratiche” per la prevenzione eaderirà al progetto diUmberto“Vivere in, sport edition”, dedicato alle aziende e finalizzato a informare e sensibilizzare i propri collaboratori: saranno infatti realizzati webinar su diversi temi di scienza e, quali: la prevenzione oncologica, la sana e corretta alimentazione, ...

Advertising

CorriereCitta : ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute - blogsicilia : #notizie #sicilia ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute - - DirettaSicilia : ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute - MILANO (ITALPRESS) – Engie, leader della decarb… - ItaliaNotizie24 : ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash ENGIE al fianco di Fondazione Veronesi per la tutela della salute -… -