Billa42_ : Elezioni Honduras: Castro eletta prima donna presidente - MILinMOV : RT @DinamoPress: In #Honduras grande vittoria della sinistra alle presidenziali, 12 anni dopo golpe, una svolta per il paese da sempre sogg… - IdeeCantiere : (2/3) Nacque un movimento di Resistenza di sinistra, capeggiato dalla moglie di Zelaya, #XiomaraCastro. Ieri Xiomar… - FPalladini : RT @ROBZIK: Una bella immagine dall' #Honduras dal sito di @DiarioHeraldo : lo sconfitto nelle elezioni presidenziali, Nasry 'Tito' #Asfur… - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Una bella immagine dall' #Honduras dal sito di @DiarioHeraldo : lo sconfitto nelle elezioni presidenziali, Nasry 'Tito' #Asfur… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Honduras

...è stato incarcerato con false accuse al fine di impedirgli di candidarsi alle successiveche hanno visto la vittoria di Jair Bolsonaro. Non bisogna poi dimenticare il caso dell'dove ...Bruxelles, 30 nov 19:21 - L'Unione europea si compiace dell'atmosfera "ampiamente calma e pacifica" in cui si è svolta la giornata elettorale del 28 novembre. Lo...Il sospetto è ora certezza: la variante Omicron del coronavirus è presenta anche in Svizzera. L'hanno contratta due persone che erano in contatto fra di loro, ha annunciato l'UFSP. Ora si trovano in i ...'Solo il popolo salva il popolo!': scandendo davanti ad una folla festante e imbandierata di rosso lo slogan della sua campagna elettorale, ...