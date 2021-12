Eitan ritornerà in Italia con la zia paterna il 3 dicembre

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 1 dicembre 2021), il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, tornerà incon la ziail prossimo 3con un volo da Tel Aviv, dopo la sentenza della Corte suprema israeliana dei giorni scorsi. Dopo oltre due mesi dal rapimento a casa della ziaAya Biran a Travacò Siccomario, in provincia di Pavia, del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, la Corte Suprema israeliana ha infatti messo la parola fine alla vicenda. Con una sentenza a lungo attesa ha respinto il ricorso del nonno materno Shmuel Peleg, destinatario per aver sottratto illegalmentedi un mandato di cattura internazionale della magistraturana. Il giudice Alex Stein ha ribadito che in base alla Convenzione dell’Aja - alla quale Israele ha aderito - si è ...