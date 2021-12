"È possibile de-vaccinarsi?", la biologa Gallavotti sfata il mito (Di mercoledì 1 dicembre 2021) <p>Durante la trasmissione di Giovanni Floris <em>diMartedì </em>su La7, la biologa Barbara Gallavotti ha risposto a una delle domande che circola tra gli ambienti NoVax: "È possibile de-vaccinarsi?".</p> <p><em><a href="https://www.la7.it/dimartedi">Video La7 - DiMartedì</a></em></p> Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Durante la trasmissione di Giovanni Floris diMartedì su La7, laBarbaraha risposto a una delle domande che circola tra gli ambienti NoVax: "Ède-?". Video La7 - DiMartedì

Advertising

Paoloannigoni : Un motivo per vaccinarsi ? Tornare a rivedere il più presto possibile stadi così : #Celtic (Just Can’t Get Enough ) - TonyDin48448826 : @repubblica Dica, la gente normocerebrodotata, se Repubblica e giornali simili riusciranno a convincere la gente a… - Brigante1959 : RT @Maria09798210: @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Giorgia,non ne usciremo mai vero?Sia che uno scelga di vaccinarsi sia che uno scelga di n… - Maria09798210 : @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Giorgia,non ne usciremo mai vero?Sia che uno scelga di vaccinarsi sia che uno scelga… - MMerenna : @SOLCALIENTE2 @Cail13252302 @MimidiRosa1 @MediasetTgcom24 Chissa' perche' costringono a vaccinarsi.possibile che un… -