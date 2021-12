E’ mistero sulla morte del calciatore e allenatore Daniele Sansone: aveva 35 anni, è stato trovato senza vita nel letto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E’ morto il calciatore e allenatore Daniele Sansone, 35 anni, deceduto nella sua casa di Pieve Modolena nella notte tra domenica e lunedì a soli 35 anni. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ sono ancora ignote le cause del decesso, gli inquirenti stanno indagando a tutto campo e hanno fatto un sopralluogo dell’abitazione. In un primo momento di era parlato di arresto cardiaco, ma si starebbero valutando anche le conseguenze di un infortunio apparentemente banale ma che gli avrebbe procurato un trauma cranico. Non rispondeva al telefono da domenica e gli amici hanno allertato il 115. E’ stato trovato senza vita in camera da letto. “Una persona controllata in tutto, che ogni giorno si allenava. Cresciuto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E’ morto il, 35, deceduto nella sua casa di Pieve Modolena nella notte tra domenica e lunedì a soli 35. Come riporta ‘Il Resto del Carlino’ sono ancora ignote le cause del decesso, gli inquirenti stanno indagando a tutto campo e hanno fatto un sopralluogo dell’abitazione. In un primo momento di era parlato di arresto cardiaco, ma si starebbero valutando anche le conseguenze di un infortunio apparentemente banale ma che gli avrebbe procurato un trauma cranico. Non rispondeva al telefono da domenica e gli amici hanno allertato il 115. E’in camera da. “Una persona controllata in tutto, che ogni giorno si allenava. Cresciuto ...

