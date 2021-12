Due arresti a Cusano Mutri | sono accusati di stalking e tentata estorsione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – A seguito di una mirata e articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella mattinata odierna, militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (Bn) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un quarantanovenne e un trentacinquenne, imprenditori, residenti entrambi araggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis () e 56-629 cp () in concorso. L’attività d’indagine ha avuto inizio in data ...