Draghi chiude giro partiti su manovra | lavora su tesoretto Domani vede sindacati

Finito il giro di "consultazioni" con i partiti, Mario Draghi convoca per domani a Palazzo Chigi i sindacati, con l'obiettivo di chiudere la partita sulla manovra

Di manovra, fisco e pensioni(e il ministro del Lavoro Andrea Orlando) parlerà domani anche con i segretari di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. I tre ...Con la delegazione di Leu, giunta da pochi minuti a Palazzo Chigi, si chiudono le 'consultazioni' del premier Mariosulla manovra. Al confronto col presidente del Consiglio, per Leu, sono presenti i capigruppo di Camera e Senato Federico Fornaro e Loredana De Petris, nonché il capo delegazione di Leu al ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per domani alle 17.30 a Palazzo Chigi i sindacati per un confronto sulla manovra. E’ quanto si apprende da fonti di governo. Tra i temi, secondo q ...Roma, 1 dic. Con la delegazione di Leu, giunta da pochi minuti a Palazzo Chigi, si chiudono le 'consultazioni' del premier Mario Draghi sulla manovra. Al confro ...