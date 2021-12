Download sfondi del Samsung Galaxy S22 già pronto | 4 soluzioni anche per tema scuro

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ci sono già a disposizione glidelS22, nonostante al suo lancio manchino circa due mesi. La presentazione della nuova serie top di gamma, difatti, dovrebbe concretizzarsi il prossimo 8 febbraio (data ancora non ufficiale): eppure, le indiscrezioni di tipo hardware sulle ammiraglie sono letteralmente piovute nelle ultime settimane e ora alle anticipazioni di carattere tecnico si aggiunge la possibilità di effettuare ildei wallpaper dei prossimi smartphone di punta. A rendere disponibili per primi glidelS22 sono stati gli esperi di Androidpolice.com. La buona qualità delle immagini condivise rende possibile l’utilizzo dei wallpaper su qualunque dispositivo. Lesono 4: il ...

Come fare per effettuare subito il download del Samsung Galaxy S22? Basterà semplicemente scaricare sul proprio smartphone il file .zip dal peso irrisorio di 3.3 MB da questo collegamento. Gli sfondi del Galaxy S22 disponibili al download per il vostro smartphone Android o Apple iPhone: i dettagli Da quello che possiamo vedere, le immagini sono ovviamente sviluppate per rendere al meglio...