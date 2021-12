Dortmund, il Covid fa paura: vendita biglietti interrotta per il Bayern (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Covid torna a far paura in Germania: il Dortmund blocca la vendita dei biglietti per la sfida contro il Bayern Monaco In Germania continuano a crescer i contagi per il Covid 19 ed ecco che la paura torna a farsi sentire anche nel calcio. La situazione non è delle migliori e potrebbe esserci la possibilità di tornare a giocare con gli stadi chiusi al pubblico. Anche per questo il Borussia Dortmund ha interrotto la vendita dei biglietti per il grande classico contro il Bayern Monaco. La partita più attesa in Germani potrebbe dunque vedersi senza tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Iltorna a farin Germania: ilblocca ladeiper la sfida contro ilMonaco In Germania continuano a crescer i contagi per il19 ed ecco che latorna a farsi sentire anche nel calcio. La situazione non è delle migliori e potrebbe esserci la possibilità di tornare a giocare con gli stadi chiusi al pubblico. Anche per questo il Borussiaha interrotto ladeiper il grande classico contro ilMonaco. La partita più attesa in Germani potrebbe dunque vedersi senza tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

