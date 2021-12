Dopo il Trattato del Quirinale, quello italo-tedesco? Diplomazie al lavoro (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Anche a Bruxelles, in tutti i palazzi che contano, iniziano a chiamarlo il ‘Triangolo’”, scrive Repubblica. Che aggiunge un altro elemento: “il Trattato del Quirinale, siglato la scorsa settimana a Roma tra Mario Draghi e Emmanuel Macron, potrebbe essere raddoppiato con un altro analogo Trattato: Italia-Germania”. E, spiega ancora, “i contatti in via strettamente riservata sono già iniziati”, in maniera “del tutto ufficiosa” visto che tra pochi giorni finirà ufficialmente l’era di 16 anni alla guida del Paese di Angela Merkel e inizierà quella di Olaf Scholz, il leader socialdemocratico ma già vice sempre al fianco della cancelliere in occasione dei più recenti incontro internazionali. Repubblica parla di un vertice interministeriale “già fissato per la prossima primavera” per “dare il via libera o almeno predisporre la versione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Anche a Bruxelles, in tutti i palazzi che contano, iniziano a chiamarlo il ‘Triangolo’”, scrive Repubblica. Che aggiunge un altro elemento: “ildel, siglato la scorsa settimana a Roma tra Mario Draghi e Emmanuel Macron, potrebbe essere raddoppiato con un altro analogo: Italia-Germania”. E, spiega ancora, “i contatti in via strettamente riservata sono già iniziati”, in maniera “del tutto ufficiosa” visto che tra pochi giorni finirà ufficialmente l’era di 16 anni alla guida del Paese di Angela Merkel e inizierà quella di Olaf Scholz, il leader socialdemocratico ma già vice sempre al fianco della cancelliere in occasione dei più recenti incontro internazionali. Repubblica parla di un vertice interministeriale “già fissato per la prossima primavera” per “dare il via libera o almeno predisporre la versione ...

