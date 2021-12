Dopo Ibra Messias si prende la scena... Il film della partita (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sesto gol in campionato per lo svedese, che la sblocca Dopo 10'. Poi la doppietta del brasiliano (al 45'+1 e al 61') chiude il match. Guarda la partita in foto Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sesto gol in campionato per lo svedese, che la sblocca10'. Poi la doppietta del brasiliano (al 45'+1 e al 61') chiude il match. Guarda lain foto

Advertising

sportli26181512 : Genoa-Milan, le pagelle di CM: Messias incanta, Ibra e Tonali dominano. Disastro Vasquez ed Ekuban: Genoa-Milan 0-3… - sportli26181512 : Milan, Ibra: 'Contento per i tifosi. Da anni non godevano così, ma se non vinciamo trofei non conta nulla': Zlatan… - sportli26181512 : Genoa, le pagelle di CM: difesa improponibile, attacco ancora a secco: Genoa, le pagelle di CM: Rovella ci prova GE… - Frances13758250 : RT @acmilanmovement: -Ibra sempre top - Tomori e super Maignan= porta inviolata dopo 7 gol subiti in due gare - Super Diaz (rieccolo) e Mes… - LucaDColella : RT @acmilanmovement: -Ibra sempre top - Tomori e super Maignan= porta inviolata dopo 7 gol subiti in due gare - Super Diaz (rieccolo) e Mes… -