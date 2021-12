DIRETTA Bologna-Roma: segui la partita LIVE (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alle 18.30 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Bologna e Roma. Due vittorie consecutive che hanno dato grande animo alla Roma di Josè Mourinho. La squadra giallorossa ha avuto diverse problematiche nel corso della stagione, attirando su di sé le critiche del pubblico giallorosso. Eppure, ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Alle 18.30 spazio a ben due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo. Due vittorie consecutive che hanno dato grande animo alladi Josè Mourinho. La squadra giallorossa ha avuto diverse problematiche nel corso della stagione, attirando su di sé le critiche del pubblico giallorosso. Eppure, ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Bologna-Roma in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: #BolognaRoma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport - siamonoitv2000 : Accoglienza, lavoro, inclusione sociale. Siamo Noi in diretta da #Bologna con @Ferrarella88 dalla 'Famiglia della G… - Mediagol : LIVE Serie A, Bologna-Roma: segui la diretta del match della 15ª giornata - infoitsport : Partite Serie A oggi: formazioni e orari tv. Bologna-Roma e Inter-Spezia in diretta -