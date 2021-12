Dionisi in conferenza: "Il Napoli ha la qualità per restare in vetta, c'è rammarico per il risultato" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “C'è rammarico per come si è messa la partita, bisogna fare i complimenti ai giocatori per come hanno creduto nel risultato dopo lo 0-2 del Napoli. Li abbiamo chiusi nella metà campo e dobbiamo prendere consapevolezza dopo questa prestazione e risultato. Abbiamo recuperato nelle statistiche in queste partite. Abbiamo tanta voglia di dimostrare quanto fatto stasera già in vista della prossima partita”. FOTO: Imago - Dionisi Sassuolo “Abbiamo giocatori di qualità e vogliamo costruire l'identità attorno alla nostra squadra. Per questo abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato instampa al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “C'èper come si è messa la partita, bisogna fare i complimenti ai giocatori per come hanno creduto neldopo lo 0-2 del. Li abbiamo chiusi nella metà campo e dobbiamo prendere consapevolezza dopo questa prestazione e. Abbiamo recuperato nelle statistiche in queste partite. Abbiamo tanta voglia di dimostrare quanto fatto stasera già in vista della prossima partita”. FOTO: Imago -Sassuolo “Abbiamo giocatori die vogliamo costruire l'identità attorno alla nostra squadra. Per questo abbiamo ...

