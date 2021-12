“Delayer” inaugura la terza tranche del Campania Teatro Festival

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, installazione coreografica di e con Valeria Apicella, danzatrice napoletana con una straordinaria carriera internazionale, è lo spettacolo chein prima assoluta alNuovo di Napoli il 3 dicembre, con replica il giorno successivo, lae ultimadeldiretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione. Tutto nasce nel luglio 2020, quando «una notte – racconta l’artista – nel silenzio, nel vuoto del lockdown, ho iniziato a cercare attraverso i dispositivi social, “dentro” queste finestre virtuali, come tanti di noi, me stessa. Di fronte a un grande schermo dove si proiettavano queste finestre mi sono imbattuta in una doppia porta ...