Decreto fiscale, torna l’assegno di invalidità per chi lavora e ha un piccolo reddito. Il ministro Orlando: “Sanata un’ingiustizia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo lo stop di ottobre arriva la promessa marcia indietro. Gli invalidi parziali potranno continuare a percepire l’assegno di invalidità insieme allo stipendio se il loro reddito resta inferiore a 4,391 mila euro. Sono infatti stati approvati in commissiona al Senato gli emendamenti al Decreto fiscale del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che modificano due commi della legge 118/1971 oggetto di interpretazione estremamente restrittiva da parte dell’Inps anche sulla base di due pronunciamenti della Cassazione. “In Commissione al Senato hanno approvato l’emendamento al Dl fiscale che ripristina l’assegno di invalidità per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa. Correggiamo un’ingiustizia”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo lo stop di ottobre arriva la promessa marcia indietro. Gli invalidi parziali potranno continuare a percepirediinsieme allo stipendio se il lororesta inferiore a 4,391 mila euro. Sono infatti stati approvati in commissiona al Senato gli emendamenti aldel Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che modificano due commi della legge 118/1971 oggetto di interpretazione estremamente restrittiva da parte dell’Inps anche sulla base di due pronunciamenti della Cassazione. “In Commissione al Senato hanno approvato l’emendamento al Dlche ripristinadiper gli invalidi parziali che prestano attivitàtiva. Correggiamo”, ...

Advertising

CatalfoNunzia : Approvato in commissione Finanze al Senato il mio emendamento al decreto Fiscale per permettere agli invalidi parzi… - AlbertoBagnai : Chiuso il decreto fiscale. Da domani si comincia con la manovra. Cioè da oggi. - AlbertoBagnai : Alle 21:30 seduta notturna a oltranza per 'chiudere' il decreto fiscale... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Senato, commissioni danno l'ok al decreto fiscale: testo in aula alle 12.30 #decretofiscale - LoryDowney7 : RT @CatalfoNunzia: Approvato in commissione Finanze al Senato il mio emendamento al decreto Fiscale per permettere agli invalidi parziali c… -