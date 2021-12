Davis, Djokovic trascina la Serbia. Sorpresa Germania: in semifinale senza Zverev (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Coppa Davis orfana dell'Italia è già entrata nella fase decisiva. A Innsbruck, a porte chiuse in un'Austria in lockdown, la Germania ha battuto a Sorpresa la Gran Bretagna. Decisivo il doppio: la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Coppaorfana dell'Italia è già entrata nella fase decisiva. A Innsbruck, a porte chiuse in un'Austria in lockdown, laha battuto ala Gran Bretagna. Decisivo il doppio: la ...

