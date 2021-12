Dall'Iva sulle ostriche al bonus chef. Lo showtime dei parlamentari in manovra (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’è chi pensa che l’Iva al 20% sulle ostriche sia un’ingiustizia. D’altronde perché gli altri molluschi, compresi i testacei, persino quelli separati dal guscio o Dalla conchiglia, hanno l’imposta al 10 per cento e invece le ostriche no? Ora - è il ragionamento dei contrariati - è vero che le ostriche sono le ostriche, cioè pregiate e costose, ma appartengono pur sempre ai molluschi. A guidare l’insurrezione delle ostriche c’è la Lega, che con un emendamento alla legge di bilancio vuole porre rimedio alla discriminazione. Ma l’insolita proposta di modifica non è la sola: il bacino è ampio, trasversale a tutti i partiti, e pieno di micro-misure e di concessioni particolari. Non di certo urgenze per il Paese anche se evidentemente per i senatori che le hanno proposte lo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) C’è chi pensa che l’Iva al 20%sia un’ingiustizia. D’altronde perché gli altri molluschi, compresi i testacei, persino quelli separati dal guscio oa conchiglia, hanno l’imposta al 10 per cento e invece leno? Ora - è il ragionamento dei contrariati - è vero che lesono le, cioè pregiate e costose, ma appartengono pur sempre ai molluschi. A guidare l’insurrezione dellec’è la Lega, che con un emendamento alla legge di bilancio vuole porre rimedio alla discriminazione. Ma l’insolita proposta di modifica non è la sola: il bacino è ampio, trasversale a tutti i partiti, e pieno di micro-misure e di concessioni particolari. Non di certo urgenze per il Paese anche se evidentemente per i senatori che le hanno proposte lo ...

