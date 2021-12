Dall’Inghilterra: “Se l’Italia non va al Mondiale, Manchester United su Mancini” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Manchester United potrebbe puntare su Roberto Mancini. A riferirlo è il Telegraph, che inquadra il Ct azzurro come un ‘jolly’ in caso di fallimento azzurro al playoff Mondiale di marzo per prendere il posto di Rangnick. “La gestione dello United non è una gara di popolarità”, scrive il Telegraph. “Lo United ha bisogno di un allenatore che faccia migliorare i giocatori, sia tatticamente intelligente e possa fondere una miriade di talenti e personalità in un forte collettivo con completa chiarezza sul modo in cui vogliono giocare. Il talento è rimasto stagnante o regredito per troppo tempo all’Old Trafford e la mancanza di pensiero unico è stata evidente nei risultati e nelle prestazioni. Ci si aspetta che Ralf Rangnick apporti miglioramenti a tal fine durante il suo periodo come ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilpotrebbe puntare su Roberto. A riferirlo è il Telegraph, che inquadra il Ct azzurro come un ‘jolly’ in caso di fallimento azzurro al playoffdi marzo per prendere il posto di Rangnick. “La gestione dellonon è una gara di popolarità”, scrive il Telegraph. “Loha bisogno di un allenatore che faccia migliorare i giocatori, sia tatticamente intelligente e possa fondere una miriade di talenti e personalità in un forte collettivo con completa chiarezza sul modo in cui vogliono giocare. Il talento è rimasto stagnante o regredito per troppo tempo all’Old Trafford e la mancanza di pensiero unico è stata evidente nei risultati e nelle prestazioni. Ci si aspetta che Ralf Rangnick apporti miglioramenti a tal fine durante il suo periodo come ...

Advertising

Socialas91 : @NickBaro Non parlo di Inghilterra, parlo di Ger, per uscire dall'iperinflazione resero il Marco, con il piano Dawl… - carlocicc70 : RT @giorgilab: @federico_mauri @GControesodo Io ancora aspetto che mi rispondano dall'AIRE di Londra per iscrivermi (ho lasciato l'Inghilte… - sabynemoras1978 : RT @giorgilab: @federico_mauri @GControesodo Io ancora aspetto che mi rispondano dall'AIRE di Londra per iscrivermi (ho lasciato l'Inghilte… - giorgilab : @federico_mauri @GControesodo Io ancora aspetto che mi rispondano dall'AIRE di Londra per iscrivermi (ho lasciato l… - dansedanslanuit : #Piazzapulita L'Inghilterra blocca i voli dall'Africa...e quindi con gli sbarchi noi in Italia come la mettiamo??… -