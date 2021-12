Dai Balcani all' Italia sul filo del terrore

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) I recenti arresti, culminati con quello della giovane propagandista Bleona Tafallari a Milano, con fermano come la rete dello Stato islamico sia ramificata in Europa. E in cerca di nuovi obiettivi. «Per Allah, se oggi non combatti per la tua religione, il tuo onore, la tua terra e la tua ricchezza, allora per cosa e quando combatterai? Fino a quando continuerai a tirare fuori la lingua dopo l’inganno del mondo che passa, e sostituire il Paradiso con il fuoco?». Così scriveva ai suoi contatti Bleona Tafallari, 19enne italo-kosovara e moglie dell’estremista islamico Perparim Veliqi. È stata arrestata a Milano lo scorso 17 novembre, al termine di una complessa indagine della Digos. La Sezione antiterrorismo internazionale della Questura di Milano ha spiegato come la giovane, stando all’atto di accusa, sia parte attiva «di un network dedito ad attività di propaganda e sostegno alle ...