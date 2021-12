Da sabato a Roma scatteranno le mascherine nelle vie dello shopping

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - Il sindaco diRoberto Gualtieri ha firmato questo pomeriggio l'ordinanza che introduce, a partire dalle 10 diprossimo 4 dicembre, fino alla mezzanotte di venerdi' 31 dicembre, l'obbligo di indossare la mascherina all'apertovieindividuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo e in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Continuano ad essere esclusi da tale obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. "Massima attenzione e rispetto delle regole per essere tutti più liberi" è il principio alla base di questa ordinanza secondo il sindaco Gualtieri. "La mascherina è uno strumento fondamentale di prevenzione dei contagi. Per questo ne abbiamo ...