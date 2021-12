Covid: Russia, 32.837 nuovi casi e 1.226 morti in 24 ore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.837 nuovi casi di Covid - 19 e 1.226 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anti - coronavirus, citato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.837di- 19 e 1.226 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anti - coronavirus, citato dall'...

Advertising

iconanews : Covid: Russia, 32.837 nuovi casi e 1.226 morti in 24 ore - loris_assi : Morti #covid (in migliaia) per continente e rispetto alla popolazione (*): 1416 #Europa, 189 1214 Asia, 26 1194… - NeiTuoiSogni918 : @Lidia_Undiemi - NeiTuoiSogni918 : @JoJoGiovi1 @MAngiolieri @SettiRoberto @NicolaPorro Sei sicurah ? I non vaccinati sono messi peggio in America ....… - Scantrapello84 : @FedericoCadamu1 @Maurice00927778 @borghi_claudio 1) No -