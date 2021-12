Covid Roma, obbligo mascherine da sabato: l’ordinanza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) mascherine obbligatorie all’aperto a Roma nei luoghi affollati. Il sindaco Roberto Gualtieri ha infatti firmato questo pomeriggio l’ordinanza che introduce a partire dalle 10 di sabato prossimo 4 dicembre, fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle vie dello shopping individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo e in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Continuano ad essere esclusi da tale obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. “Massima attenzione e rispetto delle regole per essere tutti più liberi” è il principio alla base di questa ordinanza secondo il Sindaco Gualtieri. “La mascherina è uno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021)obbligatorie all’aperto anei luoghi affollati. Il sindaco Roberto Gualtieri ha infatti firmato questo pomeriggioche introduce a partire dalle 10 diprossimo 4 dicembre, fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre l’di indossare la mascherina all’aperto nelle vie dello shopping individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo e in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Continuano ad essere esclusi da talei bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. “Massima attenzione e rispetto delle regole per essere tutti più liberi” è il principio alla base di questa ordinanza secondo il Sindaco Gualtieri. “La mascherina è uno ...

