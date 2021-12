Covid Roma, nuova ordinanza per obbligo mascherine all'aperto dal 4 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Anche la Capitale si aggiunge alla lista delle città dove indossare la mascherina sarà obbligatorio anche all'aperto. L'ordinanza è stata firmata dal Sindaco Roberto Gualtieri e sarà valida dalle 10 di sabato 4 dicembre, fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre (LE ULTIME NEWS SUL Covid).Le regole dell'ordinanzaL'obbligo varrà nelle vie dello shopping individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo, oltre che in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Continuano ad essere esclusi da tale obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. "Valuteremo gli effetti dell’ordinanza e l’andamento della curva dei contagi, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Anche la Capitale si aggiunge alla lista delle città dove indossare la mascherina sarà obbligatorio anche all'. L'è stata firmata dal Sindaco Roberto Gualtieri e sarà valida dalle 10 di sabato 4, fino alla mezzanotte di venerdì 31(LE ULTIME NEWS SUL).Le regole dell'L'varrà nelle vie dello shopping individuate dalla Questura e sottoposte a misure straordinarie di controllo, oltre che in tutti i luoghi in cui non è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Continuano ad essere esclusi da talei bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva. "Valuteremo gli effetti dell’e l’andamento della curva dei contagi, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - reportrai3 : Nonostante i sanitari siano i più esposti, all’Umberto I di Roma il covid sembra non esista. Abbiamo provato a entr… - fanpage : La vicequestore #Schilirò è positiva al Covid - mbx1900 : @AlleviLaura @ylefsch Vedi il fatto che io abbia fatto colazione a Roma pranzo a Nizza di Sicilia caffè a Taormina… - Nonha_stata : RT @Sarita_Libre: I corridoi umanitari dalla Libia sono SICURISSIMI per il Covid: i rifugiati arrivati a #Roma giovedì, ad esempio, hanno f… -