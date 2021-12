Covid: pediatra, 'medici possono convincere 2,5 mln over 12 a vaccinarsi' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "L'alleanza tra paziente e medico curante può aumentare i sì al vaccino anti-Covid". Anche di più di 2 milioni. Ne è convinto il pediatra Italo Farnetani che lancia una proposta, una chiamata all'azione rivolta a medici di famiglia e pediatri. "Indubbiamente questi camici bianchi hanno gestito in prima persona l'emergenza Covid e, se in Italia sono stati raggiunti alti livelli di vaccinazione, è per buona parte merito loro", spiega all'Adnkronos Salute l'esperto che chiede ora un passo in più: "In questa fase potrebbe essere utile che ogni medico individuasse nell'elenco dei propri assistiti quelli che non hanno effettuato ancora la vaccinazione e li contattasse personalmente. Questo ulteriore sforzo, ancora più prezioso dopo mesi di super lavoro, dovrebbe essere anche riconosciuto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "L'alleanza tra paziente e medico curante può aumentare i sì al vaccino anti-". Anche di più di 2 milioni. Ne è convinto ilItalo Farnetani che lancia una proposta, una chiamata all'azione rivolta adi famiglia e pediatri. "Indubbiamente questi camici bianchi hanno gestito in prima persona l'emergenzae, se in Italia sono stati raggiunti alti livelli di vaccinazione, è per buona parte merito loro", spiega all'Adnkronos Salute l'esperto che chiede ora un passo in più: "In questa fase potrebbe essere utile che ogni medico individuasse nell'elenco dei propri assistiti quelli che non hanno effettuato ancora la vaccinazione e li contattasse personalmente. Questo ulteriore sforzo, ancora più prezioso dopo mesi di super lavoro, dovrebbe essere anche riconosciuto e ...

Advertising

Corriere : Il pediatra Villani: «Vaccinare i bambini per garantirgli scuola, sport e svago» - RaiPortaaPorta : Vaccini ai bambini. Le perplessità di una madre e le risposte del pediatra. Guarda il video completo??… - missypippi : RT @ChanceGardiner: Il pediatra Villani: «VACClNARE i bambini per garantirgli scuola, sport e svago» - Luna61710831 : RT @ChanceGardiner: Il pediatra Villani: «VACClNARE i bambini per garantirgli scuola, sport e svago» - manuel_y_jesus_ : RT @ChanceGardiner: Il pediatra Villani: «VACClNARE i bambini per garantirgli scuola, sport e svago» -