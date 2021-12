Covid | Oms | ok negoziati su Trattato prevenzione pandemie

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della Salute ha votato all'unanimità per l'avvio disu uninternazionale per prevenire e controllare future. L'assemblea di 194 ...

L'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della Salute ha votato all'unanimità per l'avvio di negoziati su un Trattato internazionale per prevenire e controllare future pandemie. L'assemblea di 194 ...Una storia sulla quale ancora si cerca di fare luce: infatti continua l'indagine della procura di Bergamo sui morti pere sul rapporto dell'che criticava il piano pandemico dell'Italia. "La verità è che ci sono molte incongruenze che riguardano più versioni date da più soggetti", ha spiegato il procuratore di ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i soggetti non completamente vaccinati, i vulnerabili e gli over 60 a rimandare i viaggi in ...Una storia sulla quale ancora si cerca di fare luce: infatti continua l’indagine della procura di Bergamo sui morti per Covid e sul rapporto dell’Oms che criticava il piano pandemico dell’Italia. Ma “ ...