Covid, oltre 15mila contagi e 103 morti. Andreoni: «Sono tanti, ma pensiamo a un anno fa…» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono stati 15.085 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 12.764. Il numero dei morti è tornato sopra i cento: le vittime Sono state 103 a fonte delle 89 di ieri. Il totale dei decessi arriva così a 133.931 da inizio pandemia. È quanto emerge dal report quotidiano, pubblicato sul sito del ministero della Salute, sulla situazione pandemica in Italia. Il tasso di positività si attesta al 2,6% su 573.775 tamponi, ieri era all’1,8% su 719.972 test. Numeri che «posSono spaventare», ha commentato l’infettivologo Andreoni, invitando però a non farsi prendere dal panico e confrontando i dati di oggi con quelli di un anno fa. Ricoveri ancora in aumento, ma c’è una frenata Anche sul fronte dei ricoveri, in Italia, si registrano numeri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021)stati 15.085 idanelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 12.764. Il numero deiè tornato sopra i cento: le vittimestate 103 a fonte delle 89 di ieri. Il totale dei decessi arriva così a 133.931 da inizio pandemia. È quanto emerge dal report quotidiano, pubblicato sul sito del ministero della Salute, sulla situazione pandemica in Italia. Il tasso di positività si attesta al 2,6% su 573.775 tamponi, ieri era all’1,8% su 719.972 test. Numeri che «posspaventare», ha commentato l’infettivologo, invitando però a non farsi prendere dal panico e confrontando i dati di oggi con quelli di unfa. Ricoveri ancora in aumento, ma c’è una frenata Anche sul fronte dei ricoveri, in Italia, si registrano numeri ...

Advertising

matteosalvinimi : Grande soddisfazione per i contributi a fondo perduto, oltre 4,5 miliardi, a favore delle partite Iva e delle attiv… - myrtamerlino : Valerio Veduti è un medico di base che fa turni lunghissimi per #vaccinare più persone possibili. Lavora nei weeken… - Adnkronos : In #Germania oltre 67mila contagi in 24 ore, i morti sono 446. #covid - Spooky_The_Tuff : RT @catlatorre: L'assessore leghista che a Sassuolo vorrebbe spendere 10mila euro di soldi pubblici per far parlare anche no-vax a scuola '… - Sonia63009331 : RT @catlatorre: L'assessore leghista che a Sassuolo vorrebbe spendere 10mila euro di soldi pubblici per far parlare anche no-vax a scuola '… -