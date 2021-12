Covid, ok dell’Aifa al vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni: “L’efficacia va oltre il 90%”. Riceveranno due dosi di Pfizer in tre settimane (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A sei giorni dal via libera dell’Agenzia europea del farmaco anche l’Agenzia italiana del farmaco ha dato l’ok alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. La decisione è stata presa al termine della riunione della Commissione tecnico scientifica nel corso della quale si è stabilito che l’immunizzazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Gli esperti, inoltre, suggeriscono l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età” al fine di evitare possibili errori di somministrazione. I dati disponibili “dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A sei giorni dal via libera dell’Agenzia europea del farmaco anche l’Agenzia italiana del farmaco ha dato l’ok alla somministrazione delanti-aidai 511. La decisione è stata presa al termine della riunione della Commissione tecnico scientifica nel corso della quale si è stabilito che l’immunizzazione avverrà con duedel, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tredi distanza. Gli esperti, in, suggeriscono l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età” al fine di evitare possibili errori di somministrazione. I dati disponibili “dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di ...

