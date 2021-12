Covid oggi Sicilia, 729 contagi e 9 morti: bollettino 1 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 729 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Si registrano inoltre altri nove morti. 628 i pazienti dimessi o guariti. L’Isola è ottava in Italia per contagi. Le province con gli incrementi più consistenti sono Messina, con 196 casi, e Catania, con 195. In totale, in Sicilia, sono 12.637 i positivi – 92 in più rispetto a ieri – e di questi 308 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva con due nuovi ingressi e 12.286 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 729 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 1. Si registrano inoltre altri nove. 628 i pazienti dimessi o guariti. L’Isola è ottava in Italia per. Le province con gli incrementi più consistenti sono Messina, con 196 casi, e Catania, con 195. In totale, in, sono 12.637 i positivi – 92 in più rispetto a ieri – e di questi 308 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva con due nuovi ingressi e 12.286 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

