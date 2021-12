Covid oggi Lombardia, ultimo bollettino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Salgono a 2.223 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Lombardia su 163.960 tamponi effettuati con un tasso di positività all’1.30%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 15 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 848 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 103. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Salgono a 2.223 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore insu 163.960 tamponi effettuati con un tasso di positività all’1.30%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 15 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 848 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 103. L'articolo proviene da Italia Sera.

