Covid oggi Lombardia | 2 503 contagi e 24 morti | bollettino 1 dicembre

Sono 2.503 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 dicembre, in Lombardia e 24 i morti, facendo così salire a 34.396 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto il bollettino con i dati Covid della Regione. I tamponi effettuati sono 120.763, con un rapporto test/positivi che si attesta al 2%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 108 (+5) mentre i ricoverati non in terapia intensiva aumentano a 887 (+39). Sono 824 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 324 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 133 nuovi casi, a Brescia 359, a Como 148, a Cremona 101, a Lecco 74, a Lodi 40, a Mantova 106.

