Covid oggi Campania, 1.087 contagi e 4 morti: bollettino 1 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 1.087 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre. Registrati inoltre altri 4 morti: 3 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. 33.833 i test effettuati. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 318 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 1.087 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 1. Registrati inoltre altri 4: 3 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. 33.833 i test effettuati. Insono 23 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 318 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

