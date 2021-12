Covid, nuovi casi oltre quota 15mila e 103 morti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagi Covid in Italia. Secondo i numeri del consueto bollettino del ministero della Salute, dai 12.764 di ieri si passa ai 15.085 di oggi. Intanto il numero dei decessi sfonda quota 100. Per la precisione i morti oggi sono 103. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 573.775 i tamponi processati, numero che determina un tasso di positività al 2,62%. I guariti registrati oggi sono 9.457, gli attualmente positivi si incrementano di 5.513 toccando un numero totale di 199.783. Lieve incremento dei ricoveri in ospedale nei reparti ordinari (+21) toccando quota 5.248, 686 sono coloro che sono ospitati nelle terapie intensive con 62 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 193.849 persone. La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagiin Italia. Secondo i numeri del consueto bollettino del ministero della Salute, dai 12.764 di ieri si passa ai 15.085 di oggi. Intanto il numero dei decessi sfonda100. Per la precisione ioggi sono 103. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 573.775 i tamponi processati, numero che determina un tasso di positività al 2,62%. I guariti registrati oggi sono 9.457, gli attualmente positivi si incrementano di 5.513 toccando un numero totale di 199.783. Lieve incremento dei ricoveri in ospedale nei reparti ordinari (+21) toccando5.248, 686 sono coloro che sono ospitati nelle terapie intensive con 62ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 193.849 persone. La regione con il maggior numero di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi in Veneto con 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Speranza: 'Sono giorni non semplici, sia… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del primo dicembre: 15.085 i nuovi positivi e 103 vittime, tasso di positivita' al 2,6% - Adnkronos : In #Germania oltre 67mila contagi in 24 ore, i morti sono 446. #covid - Fusillide : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del primo dicembre: 15.085 i nuovi positivi e 103 vittime, tasso di positivita' al 2,6% https:/… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: In Italia 15.085 nuovi casi e 103 morti (mai così tanti dall’8 giugno). Tasso al 2,6%. #COVID -