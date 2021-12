Covid, nuova impennata di contagi in Veneto: 2.656 casi in un giorno. 14 le vittime (Di mercoledì 1 dicembre 2021) impennata di contagi da Coronavirus in Veneto. La Regione ha registrato 2.656 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il bilancio da inizio pandemia che sale a 519.814. Si aggrava anche il conto delle vittime, con 14 morti in un giorno (ieri 30 novembre erano stati 10, il totale tocca quota 11.977). In questo contesto aumenta anche l’incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi effettuati – di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici – che si attesta al 2,76%. Gli attuali positivi sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sale anche la pressione sugli ospedali: 568 ricoveri (+15 rispetto a ieri) in area non critica e 108 (+3) nei reparti di terapia intensiva. Leggi anche: Alto Adige da lunedì in giallo. Lazio, Lombardia e Veneto a rischio per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021)dida Coronavirus in. La Regione ha registrato 2.656 nuovinelle ultime 24 ore, con il bilancio da inizio pandemia che sale a 519.814. Si aggrava anche il conto delle, con 14 morti in un(ieri 30 novembre erano stati 10, il totale tocca quota 11.977). In questo contesto aumenta anche l’incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi effettuati – di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici – che si attesta al 2,76%. Gli attuali positivi sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sale anche la pressione sugli ospedali: 568 ricoveri (+15 rispetto a ieri) in area non critica e 108 (+3) nei reparti di terapia intensiva. Leggi anche: Alto Adige da lunedì in giallo. Lazio, Lombardia ea rischio per ...

