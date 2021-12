Covid, news. Effetto Omicron, volano le prime dosi. Oggi Cts Aifa su vaccino under12. LIVE (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Boom delle prime dosi per Effetto del super green pass, mentre si attende il verdetto di Aifa per i bimbi. Alto Adige verso il giallo da lunedì. Draghi ferma la girandola di circolari sulla scuola e lascia tutto come prima. Per primarie e medie serviranno due casi per far scattare la quarantena. Omicron rilevata in più di 40 pazienti in Europa, ma Israele rassicura: la terza dose protegge. La Germania in emergenza invia i malati all'estero. In Austria e Grecia multe a chi non si immunizza Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Boom delleperdel super green pass, mentre si attende il verdetto diper i bimbi. Alto Adige verso il giallo da lunedì. Draghi ferma la girandola di circolari sulla scuola e lascia tutto come prima. Per primarie e medie serviranno due casi per far scattare la quarantena.rilevata in più di 40 pazienti in Europa, ma Israele rassicura: la terza dose protegge. La Germania in emergenza invia i malati all'estero. In Austria e Grecia multe a chi non si immunizza

