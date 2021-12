**Covid: Meloni, 'un miliardo per indennizzi reazioni vaccino, ok governo se sicuro'** (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Un fondo di un miliardo per "indennizzi per eventuali reazioni avverse" dai vaccini anti-Covid. Lo chiede Fratelli d'Italia, che ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per prevedere questo strumento, perché in questo modo, spiega Giorgia Meloni, presiedente di Fratelli d'Italia, "il governo dimostra che è sicuro di quello che sta facendo" e riesce a convincere i cittadini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Un fondo di unper "per eventualiavverse" dai vaccini anti-Covid. Lo chiede Fratelli d'Italia, che ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per prevedere questo strumento, perché in questo modo, spiega Giorgia, presiedente di Fratelli d'Italia, "ildimostra che èdi quello che sta facendo" e riesce a convincere i cittadini.

