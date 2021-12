Covid Italia, il bollettino di oggi 1 dicembre: 15.085 casi e 103 morti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il bollettino Covid in Italia di oggi 1 dicembre 2021. Sono 15.085 i nuovi casi e 103 morti registrati dal ministero della Salute. In Veneto tornano a salire i contagi: 2.656 in 24 ore e 14 morti.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilindi2021. Sono 15.085 i nuovie 103registrati dal ministero della Salute. In Veneto tornano a salire i contagi: 2.656 in 24 ore e 14....

